Wybory samorządowe 2024: Tak głosowali polscy politycy

„Ja już zagłosowałem. Lokale są otwarte do 21.00. Wszyscy na wybory. A Wam przypominam, że jeśli głosowanie jeszcze przed Wami, a do swojego lokalu wyborczego musicie dojechać, to w Warszawie komunikacją miejską zrobicie to dziś bezpłatnie” – napisał na platformie X Rafał Trzaskowski, który swój głos w wyborach samorządowych oddał w lokalu wyborczym w Centrum Pomocy Społecznej przy Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie.

Wybory samorządowe 2024. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski głosuje w lokalu wyborczym w Centrum Pomocy Społecznej przy Konwiktorskiej 3/5 w Warszawie. PAP/Leszek Szymański

Głos – w Otwocku – oddał również Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Wybory samorządowe 2024. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. PAP/Marcin Obara

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną zagłosowali w siedzibie Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach.