Na rynku w Wieliczce Hołownia został zapytany przez „Rzeczpospolitą” o propozycję byłego premiera Morawieckiego dotyczącą debaty o gospodarce, która Morawiecki złożył we czwartek rano. - Jeśli premier Morawiecki oferuje się z wykładami na temat tego, jak poukładać gospodarkę i finanse publiczne, to wolałbym posłuchać jednak kogoś, kto nie doprowadził do tego, że w Polsce zamknęło się lub zawiesiło poł miliona jednoosobowych firm. Nie byliśmy w stanie uzyskać środków z KPO, które my teraz uzyskujemy. Jeśli premier Morawiecki pyta, jak sfinansować nasze obietnice, to odpowiedź mam prostą: sfinansujemy je ze wszystkich pieniędzy, które rozkradliście. Z Funduszu Sprawiedliwości, z Willi Plus, przez wasze tłuste koty. Odzyskamy te pieniądze dla Skarbu Państwa i one posłużą wszystkim, a nie tylko tym, którzy byli funflami prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego — powiedział marszałek Hołownia.

- Zalecam odrobinę wstrzemięźliwości w pouczaniu innych o tym, o czym nie ma się pojęcia, czego już dowiedziono w ostatnich latach. Jeśli koledzy z PiS chcą z kimś debatować, to niech debatują najpierw z prokuratorem, komisjami śledczymi, rozliczcie się najpierw. Mam nadzieję że wyborcy — także PiS — zrozumieją że mają wybór w tych wyborach — podkreślił Hołownia.

W ostatnie dni kampanii Szymon Hołownia spotyka się z wyborcami w Małopolsce, Lubelszczyźnie i na Podlasiu

Później marszałek Sejmu spacerował po rynku w Wieliczce, wsparł też Małgorzatę Szostak, kandydatkę Trzeciej Drogi, a konkretniej Polski 2050 do sejmiku województwa małopolskiego. W czwartek planowane jest też m.in. spotkanie w miejscowości Daleszyce w powiecie kieleckim, a także wspólny wiec wyborczy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w Skarżysku-Kamiennej.

W piątek Hołownia planuje serie spotkań i wizyt w województwach lubelskich i podlaskich. Rozpocznie dzień w Zamościu, później planowane są spotkania w Puławach i Białymstoku. Wszędzie marszałek Sejmu ma wspierać lokalnych kandydatów Polski 2050 na różne szczeble samorządu