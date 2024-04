Izrael oświadczył we wtorek, że omyłkowo zabił pracowników organizacji charytatywnej World Central Kitchen.

Reklama

Wśród zabitych znaleźli się obywatele Polski, Australii i Wielkiej Brytanii, osoba posiadająca podwójne amerykańsko-kanadyjskie obywatelstwo, a także Palestyńczycy.

- Musimy wiedzieć, jak do tego doszło. To, co nie jest wystarczające, to oświadczenia, które zostały złożone, w tym, że jest to tylko efekt wojny — powiedział premier Australii Anthony Albanese.

Czytaj więcej Polityka Jacek Sasin o Izraelu: Nie można każdego, kto ma wątpliwości, nazywać antysemitą Nie podoba mi się terror, który próbuje się stosować wobec wszystkich, którzy wyrażają jakieś wątpliwości - mówił o reakcjach strony izraelskiej na sugestie, że w ataku na konwój z wolontariuszami World Central Kitchen w Strefie Gazy doszło do zbrodni wojennej, były wicepremier Jacek Sasin, w rozmowie z Polsat News.

Atak Izraela na wolontariuszy w Strefie Gazy. Australia oczekuje wyjaśnień

Szef australijskiego rządu odnosił się prawdopodobnie do wtorkowego wystąpienia Beniamina Netanjahu, który stwierdził, że „to się zdarza na wojnie”, a wojsko Izraela zapowiedziało przeprowadzenie niezależnego dochodzenia.