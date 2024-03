Weto Andrzeja Dudy ws. pigułki "dzień po". "Prezydent uważa kobiety za głupie"

Weto Andrzeja Dudy ws. pigułki „dzień po”. „Prezydent nie rozumie potrzeb kobiet”

„Czyli prezydent uważa kobiety za głupie, nieumiejące podejmować decyzji, a młode kobiety, to — jego zdaniem — trzeba chronić przed nimi samymi. Tak nas traktuje cały obóz o tym fundamentalistycznym mentalu, niezależnie, w jakiej większości są akurat jego przedstawiciele” - napisała z kolei senator Lewicy Anna Górska.

- Ja myślę, że kobiety mogą mieć pretensje do pana prezydenta przede wszystkim o to że nie słucha ich głosu i nie rozumie ich potrzeb. Ta ustawa włączyłaby nas do grupy krajów cywilizowanych, gdzie takie prawo już obowiązuje od dawna. A przede wszystkim to zabezpieczenie przede wszystkim młodych kobiet, które dopiero zaczynają życie seksualne i może jeszcze nie mają świadomości ryzyka. I to rzeczywiście pozwalałoby im to w miarę bezpiecznie przechodzić przez takie awaryjne sytuacje — przekonywała w rozmowie z TVN24 Żaneta Cwalina-Śliwowska z Polski 2050.



- Myślę że kobiety będą się czuły zawiedzione taką decyzją. Teraz rola po stronie ministerstwa, które powinno rozważyć różne inne decyzje, które pozwoliłyby kobietom na dostęp do takich środków - dodała.



Paulina Matysiak z Lewicy Razem zwróciła natomiast uwagę, że „decyzja prezydenta o wecie do nowelizacji prawa farmaceutycznego uderza przede wszystkim w kobiety, które mieszkają w małych i średnich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarza, zwłaszcza w weekendy, jest mocno utrudniony”.