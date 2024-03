- Ten krzyk polityków Suwerennej Polski naprawdę jest żenujący. Przecież nie było ani telewizji pod domami panów Ziobry i innych polityków, nie było tryumfalnej konferencji prasowej ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Profesjonalnie akcja została przeprowadzona. A kto ma uwagi może zaskarżyć te działania do sądu — dodał.



Politycy Suwerennej Polski będą coraz cieńszym głosem śpiewać w tej sprawie Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych

- Wielka operacja przeprowadzona perfekcyjnie. Będę bronić prokuratury i ABW — podsumował.



Tomasz Siemoniak: Nie poinformowano Zbigniewa Ziobry o przeszukaniu, bo nie po to się robi przeszukania

A co z zarzutami, że funkcjonariusze ABW zasłonili kamery monitoringu w domach Ziobry w czasie prowadzonych czynności?



- Nie chcę się odnosić do takich szczegółów, bo boję się, że umyka to, że grupa polityków i urzędników traktowała dziesiątki milionów z Funduszu Sprawiedliwości jako partyjny fundusz. Kładzenie na jednej szali przestępstwa na ogromną skalę, w Ministerstwie Sprawiedliwości... Gdzie my jesteśmy? I na drugiej szali ktoś mówi, że zasłoniono kamerę. Zasłoniono kamerę, bo funkcjonariusze ABW to nie są osoby, których wizerunki powinny być powszechnie znane. Jest to rutyna. Jeśli są kamery, to przecież nie mogą być ujawnione wizerunki tych funkcjonariuszy. To jest elementarz — wyjaśnił.



Siemoniaka spytano też o zarzuty, że prokuratura nie poinformowała Zbigniewa Ziobry o planowanym przeszukaniu w jego domach.