Chrześniacy prezydenta bez pieniędzy. Sejm nie zrealizuje obietnicy sprzed wieku

Długo szczęściem się nie nacieszyli, bo – jak opowiadał inny z chrześniaków Kazimierz Ignacy Stokłosa – po wojnie byli nazywani „sanacyjnymi krwiopijcami”. – Strach było przyznawać się do tego – mówił. Relacjonował, że gdy pokazywali w banku czerwone książeczki, urzędnicy kazali im je palić.

Organizować zaczęli się więc dopiero po upadku komunizmu. Założyli Krajowe Stowarzyszenie Chrześniaków Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego i zaczęli podejmować starania w celu odzyskania pieniędzy. Pisali do kolejnych marszałków Sejmu i Senatu, prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2009 roku spotkali się nawet z Lechem Kaczyńskim.

Bezskutecznie. Na niczym spełzły też próby odwrócenia losów historii, podjęte w ostatnich latach.

Chrześniacy Ignacego Mościckiego: Dwie petycje, dwie porażki

Pierwsza z najnowszych petycji w sprawie chrześniaków wpłynęła do Sejmu w 2022 roku. Jej autor, który zastrzegł anonimowość, wnosił o uchwalenie ustawy, mającej pomóc mu odzyskać środki. Ich obecną wartość oceniał na nawet pół miliona złotych. W lutym ubiegłego roku nie zgodziła się na to jednak sejmowa Komisja do spraw Petycji. – Bardzo ważna pojawiła się odpowiedź z Ministerstwa Finansów, która szczegółowo analizuje sprawę, wskazując, że te roszczenia zostały przedawnione – mówił podczas posiedzenia poseł PiS Jacek Świat.

Chodzi o odpowiedź sprzed dekady na jedno z zapytań poselskich, w której resort finansów stwierdził, że „z prawnego punktu widzenia Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Pocztowej Kasy Oszczędności”, a „obowiązujące wówczas przepisy prawne nie przewidywały ogólnej sukcesji ani też innego następstwa prawnego po bankach, które uległy likwidacji”.