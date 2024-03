Alarm we Francji po zamachu pod Moskwą

Pomimo zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji, to kierownictwo w dalszym ciągu zobowiązane jest do spełniania szeregu obowiązków rachunkowych oraz księgowych, a w tym między innymi do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki po każdym zakończonym roku obrotowym.