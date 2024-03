Szymon Hołownia wrzuca na luz. Spowolni pracę nad projektami w Sejmie

Chodzi o to, że do każdego poselskiego i komisyjnego projektu w Sejmie eksperci obowiązkowo mają zacząć sporządzać ocenę skutków regulacji – OSR. Własną OSR musieliby sporządzić wnioskodawcy projektu. Oznaczałoby to prawdziwą rewolucję, bo obecnie przeprowadza się konsultacje i sporządza OSR tylko w przypadku projektów powstających w rządzie. Teoretycznie w regulaminie Sejmu już teraz też jest obowiązek konsultowania projektów, jednak w praktyce często jest to fikcja.

Celem jest, by prawo zmieniało się rzadziej i w wolniejszym tempie, za to precyzyjniej i skuteczniej. Jarosław Urbaniak, poseł KO

Powód zmian? Zobowiązał się do nich jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego z PiS, negocjując z Komisją Europejską warunki dostępu do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wśród tzw. kamieni milowych znalazła się obietnica „wejścia w życie zmienionego regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu większego wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków”.

Wdrażanie reformy miało się zakończyć do końca września 2022 roku, jednak w ubiegłej kadencji nic się w tej sprawie nie działo. Zobowiązanie realizuje więc nowa ekipa. I jest to dla niej wygodne, bo wpisuje się w obietnicę marszałka Hołowni zwiększenia otwartości Sejmu i zerwania z kontrowersyjnym stylem stanowienia prawa z czasów PiS.

O tym, że z tym ostatnim nie było dobrze, świadczy np. raport „Polski BezŁad Legislacyjny” przygotowany na zakończenie ubiegłej kadencji Sejmu przez Obywatelskie Forum Legislacji. Eksperci piętnują w nim fakt, że jedna trzecia projektów procedowana była przez Sejm w czasie krótszym niż 14 dni, a rekord szybkości pobito, uchwalając w 113 minut ustawę o wyborach kopertowych. „W dalszym ciągu borykamy się ze zjawiskiem bajpasowania, czyli przedkładania projektów opracowanych w ministerstwach przez grupy posłów partii rządzącej” – napisali eksperci. Skarżyli się też na nadużywanie trybów szczególnych umożliwiające ominięcie pełnej procedury legislacyjnej.