Jakub Banaszek, prezydent Chełma: Samorząd wolny od polityki? To się nie zawsze udaje

A co liczy się dla Chełma?

Przede wszystkim jest to kwestia miejsc pracy i jednocześnie tego, że Chełm, jako największe miasto położone przy wschodniej granicy, ma dużo problemów demograficznych i gospodarczych, co także silnie jest powiązane z tym, co dzieje się w Ukrainie. Dzisiaj to rynek pracy – mimo że bezrobocie spadło dość wyraźnie – jest ogromną potrzebą i bolączką naszego samorządu. To pierwszy punkt. Drugą bardzo ważną sprawą dla wszystkich mieszkańców Chełma jest jakość dróg i inwestycje drogowe. To problem od lat nierozwiązany. To już się trochę zmieniło, natomiast przyszła kadencja to już pozyskane środki na przebudowę kolejnych ciągów komunikacyjnych – łącznie ponad 300 milionów złotych. To bardzo dużo. W tej kadencji wydaliśmy na remonty dróg prawie tą samą kwotę. I trzecia rzecz, bardzo ważna, czyli czyste powietrze.

Jakie ma pan oczekiwania, jeśli chodzi o zmianę systemu finansowania samorządu?

Nie znamy jeszcze szczegółów tych prac, natomiast głównym założeniem jest to, żeby żaden samorząd nie stracił, tylko zyskał. Brzmi to bardzo dobrze, ale dziś trudno powiedzieć, jak to rozwiązanie będzie wyglądać. Trochę ubolewam, że został wstrzymany program inwestycji strategicznych. Myślę, że szczególnie dla mniejszych samorządów była to szansa na realizację projektów, które do tej pory nie mogły być zrealizowane, bo projekty unijne mają swoje ograniczenia prawne.

A co ze współpracą na linii rząd–samorząd? I polaryzacją?