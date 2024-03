W czwartek Jens Stoltenberg podsumowując 2023 rok i mówiąc o planach na 2024 rok podkreślił, że "w 2024 roku Sojusznicy NATO w Europie zainwestują 470 mld dolarów dolarów w systemy obronne co stanowi 2 proc. ich połączonego PKB, po raz pierwszy w historii".



Stoltenberg dodał, że w 2024 roku 2/3 krajów NATO (20) wyda na obronność co najmniej 2 proc. PKB. W 2023 roku takich państw było 11.



Obecnie liderem w NATO, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, jest Polska, która przeznaczyła na obronność w 2023 roku 3,92 proc. PKB, a 54 proc. budżetu obronnego przeznaczyła na zakup nowego sprzętu.



Nacisk na zbrojenia w NATO jest kładziony w związku z agresją Rosji na Ukrainę i przestawieniem rosyjskiej gospodarki na gospodarkę wojenną. CNN ujawnił niedawno, że Rosja produkuje obecnie ok. 250 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej miesięcznie (ok. 3 mln sztuk amunicji rocznie). Tymczasem Zachód — USA i europejscy sojusznicy Ukrainy — według informacji CNN, są obecnie w stanie rocznie wyprodukować ok. 1,2 mln amunicji artyleryjskiej, którą można będzie przekazać Ukrainie. Przewaga Rosji jeśli chodzi o ilość dostępnej amunicji może - jak alarmował niedawno think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) - doprowadzić do przełamania frontu na Ukrainie przez Rosję.



Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, mówił w czasie wizyty w USA podczas spotkania z jednym z kongresmenów Partii Republikańskiej, że perspektywa wygranej przez Rosję wojny z Ukrainą oznacza rosyjskie wojska na granicy Polski i Bałkanów.