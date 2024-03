— Mam plan B. Jak pan prezydent nie podpisze, to tabletka i tak będzie dostępna bez recepty — zapowiedziała Leszczyna. — Ale o tym będę państwa informowała dopiero po tym, jak prezydent rzeczywiście wyczerpie ten swój czas, jaki ma na podpisanie ustawy – dodała minister zdrowia.



Czym jest i jak działa pigułka „dzień po”

Tabletka „dzień po” jest rodzajem antykoncepcji awaryjnej — takiej, którą stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. Nie jest to tabletka wczesnoporonna, a niedopuszczająca do zapłodnienia. Pigułki „dzień po” to hormonalne leki antykoncepcyjne zawierające octan uliprystalu (stosowane doustnie do 120 godzin po stosunku, jak lek ellaOne). Od 23 lipca 2017 r. są możliwe do kupienia wyłącznie na receptę.