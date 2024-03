Czy Polska będzie bezbronna, głucha i ślepa? Służby bez programu deszyfrującego

Gen. Adam Rapacki wskazuje, w czym problem: – System nadzorczy prokuratorsko-sądowy byłby dobry, gdyby był realnie stosowany. Tymczasem ok. 70 proc. wniosków ze służb specjalnych i z CBŚ akceptowała Prokuratura Krajowa i później Sąd Okręgowy w Warszawie. W efekcie, jeden sędzia na dyżurze, mając do załatwienia kilkadziesiąt wniosków, nie ma szans ich przeczytać, dopytać i wiedzieć, czy służby „nie czarują” – mówi gen. Rapacki. Uważa, że sytuację poprawiłaby decentralizacja lub wydzielony wydział sądowy do rozpoznania wniosków. – Przy realnych mechanizmach kontrolnych nie będzie patologii – uważa Rapacki.

Co o Pegasusie wiedział Jarosław Kaczyński?

W 2012 r. CBA w czasach Pawła Wojtunika wykupiło dostęp do systemu szpiegowskiego o nazwie RCS (Remote Control System) firmy Hacking Team. Było to, jak ujawnił w 2015 r. Adam Haertle, „narzędzie do zdalnego infekowania, a następnie zdalnego kontrolowania urządzenia”. CBA wydało na konie trojańskie 250 tys. euro.

– CBA kupiło licencję umożliwiającą infekowanie komputerów działających pod kontrolą systemu Windows, producent miał też oprogramowanie na telefony komórkowe, ale CBA, choć się przymierzało, tego ostatecznie nie nabyło. A z systemu na komputer skorzystało podobno tylko kilka razy – mówi nam dziś Haertle. Uważa, że firma NSO Group nadal sprzedaje to oprogramowanie.

– Obecnie Izrael pozwala je eksportować tylko do 37 krajów, w tym do USA, Japonii, krajów UE. Wcześniej na liście dozwolonych odbiorców było ok . 100 krajów. W Europie odmówiono licencjonowania tylko Polsce i Węgrom – mówi „Rz”.

Minister Tomasz Siemoniak przyznaje, że będzie audyt Pegasusa w Polsce, ale trudno powiedzieć, ile będzie mógł ujawnić. Sprawę bada też sejmowa komisja śledcza. W piątek zeznania ma przed nią złożyć Jarosław Kaczyński.

Nowy rząd chce zaostrzyć zasady inwigilacji. Znajdą się w projekcie nowego kodeksu pracy operacyjnej.