- Pan premier Donald Tusk będzie mi towarzyszył w spotkaniu z prezydentem Joe Bidenem. Będziemy razem, to będzie kulminacja naszej obecności w USA, uroczyste spotkanie z panem prezydentem (Joe Bidenem) w związku z 25. rocznicą obecności Polski w NATO, ale przede wszystkim rozmowa na temat bezpieczeństwa naszej części Europy, na temat rosyjskiej polityki imperialnej, która wróciła, a więc także kwestia przyszłości działań Sojuszu, przyszłości, jeśli chodzi o pozycję Polski w relacji z USA, USA są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, jest więc to dla nas relacja strategiczna — mówił prezydent przed wylotem do USA.



Reklama

Czytaj więcej Polityka Atlantycka misja Polski. Prezydent Andrzej Duda dłużej w USA niż premier Donald Tusk Wspólna wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w USA ma pokazać jedność wobec zagrożeń. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska z prezydentem Joe Bidenem planowane jest na wtorek, 12 marca. Dokładnie w dzień 25. rocznicy wejścia Polski do NATO.

12 marca, w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO, Andrzej Duda i Donald Tusk spotkają się z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu.



Andrzej Duda spotka się w USA z Joe Bidenem. Jakie są inne punkty wizyty?

- To bardzo ważne, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni, aby wraz z prezydentem USA (uczcić) tę 25. rocznicę obecności państw naszej części Europy.... 25 lat temu przyjęto do NATO Polskę, Węgry i Czechy i to 25-lecie będziemy w Waszyngtonie świętować - podkreślił prezydent.



- Mam też zaproszenie do Kongresu. Pierwsze będą spotkania w Kongresie — Izbie Reprezentantów i w Senacie. Zarówno z przedstawicielami republikanów i demokratów będziemy rozmawiali o tych samych tematach — zapowiedział też Duda.