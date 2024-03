Tomasz Trela o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego ws. Pegasusa. „Ciekawe, jak wytrzymają nerwy i emocje”

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego ws. Pegasusa. Tomasz Trela zdradza, o co będzie pytał

Poseł Lewicy podczas rozmowy z Onetem wymienił także trzy główne wątki, o które na pewno będzie pytał podczas komisji.

Pierwszy wątek to spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z początku stycznia 2016 r. z Viktorem Orbanem, kiedy w pensjonacie "Zielona Owieczka" w Niedzicy odbyła się wielogodzinna rozmowa polityków. Tomasz Trela chce się dowiedzieć, rozmawiano wówczas o Pegasusie, a także, czy premier Węgier właśnie wtedy nie podsunął prezesowi PiS argumentów za zakupem oprogramowania.

Drugim wątkiem ma być próba ustalenia, na ile Jarosław Kaczyński był wtajemniczony i kto go wtajemniczał w proces związany z zakupem Pegasusa. - Kto wpadł na pomysł, że to akurat z Funduszu Sprawiedliwości będzie kupiony Pegasus i dlaczego minister Zbigniew Ziobro został wskazany do tej operacji? - pytał Trela, zapowiadając, że pytania będą szczegółowe i konkretne.

Trzeci wątek dotyczy relacji Jarosława Kaczyńskiego z Mariuszem Kamińskim. - Którego prezes darzy bezgranicznym zaufaniem i właśnie jemu, jako ministrowi nadzorującemu CBA, powierzył nadzór nad Pegasusem - dodał Trela.

Tomasz Trela: Jeśli Jarosław Kaczyński zdecydował o zakupie systemu Pegaus nie będzie na to dowodu papierowego

Jak podkreślił Tomasz Trela, w sytuacji, jeśli Jarosław Kaczyński świadomie podjął decyzję o zakupie systemu szpiegowskiego, to w jego przekonaniu nie będzie na to dowodu papierowego – żadnej zapisanej decyzji, notatki, bo wówczas prezes PiS nie pełnił żadnej państwowej funkcji. - Bardziej będzie to wynikało z zeznań świadków i samego Kaczyńskiego, bo tu chodzi o decyzję polityczną, że to on stał za tym wszystkim. I to jest nasza rola, żeby wydobyć te informacje, poskładać je i tak naprowadzać świadków, żeby to ustalić - podkreślił poseł Lewicy.