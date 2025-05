Agata Rozszczypała: O ile więcej od kobiet zarabiają mężczyźni

Problem w tym, że porównanie przeciętnych wynagrodzeń nie uwzględnia różnic w wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, stażu pracy czy zajmowanym stanowisku. Te różnice wpływają jednak na wynagrodzenie. Kobiety w Polsce częściej mają wyższe wykształcenie, rzadziej pracują fizycznie, ale też rzadziej trafiają do lepiej płatnych branż i dużych firm. Nie jest więc oczywiste, czy różnice dotyczące tych wszystkich cech uzasadniają różnice w wynagrodzeniach ogółem.

Gdy uwzględnimy te wszystkie kluczowe cechy, porównujemy w istocie rówieśników z takim samym wykształceniem i doświadczeniem, pracujących w tym samym zawodzie i sektorze. Jednak nawet wtedy ta skorygowana luka płacowa wynosi 12–14 proc. To znacznie więcej, niż wskazują najczęściej podawane dane o „luce nieskorygowanej” (około 8 proc.).

Mniej w portfelu dziś, mniej na stare lata

To wszystko przekłada się na bardzo konkretne pieniądze. Przy wynagrodzeniu na poziomie 8 tys. zł brutto miesięcznie (zbliżonemu do średniej krajowej), 12 proc. różnicy oznacza około 1 tys. zł mniej co miesiąc. W skali roku to około 11,5 tys. zł, a przez całą karierę zawodową – aż kilkaset tysięcy złotych!

Niższe wynagrodzenia przekładają się także na niższe składki emerytalne, a w konsekwencji także na niższe świadczenia na starość. Kobiety żyją przeciętnie dłużej, dlatego brak odpowiednio dużych oszczędności i niski poziom emerytur często skutkują ubóstwem wśród starszych, samotnych kobiet. Na jesieni życia kobiety nie mają za co godnie żyć.

Gdzie luka płacowa jest największa?

Największe różnice płacowe występują w sektorze prywatnym, gdzie skorygowana luka płacowa wynosi ok. 18 proc. W branżach zdominowanych przez mężczyzn oraz w finansach przekracza 20 proc. Szczególnie dotkliwa jest też wśród osób w wieku 35–44 lat, czyli w okresie, gdy wiele kobiet łączy pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Częściowym wyjaśnieniem może być więc tzw. kara za macierzyństwo, czyli spadek zarobków i wolniejszy rozwój kariery kobiet po urodzeniu dziecka.

Co ważne – a dla wielu osób również zaskakujące – wyższe wykształcenie i praca w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji nie chronią przed nierównościami wynagrodzeń. W grupie zawodów opartych na złożonych, nierutynowych zadaniach (do których należą np. lekarki, prawniczki, programistki) luka płacowa wciąż wynosi 15–18 proc. To niepokojące, bo to właśnie w tych zawodach będzie koncentrować się coraz większa część rynku pracy.