Po wtóre negocjacje posłużą do twardej gry nie w sprawach, które – przynajmniej dla Trumpa – są zamknięte, czyli gwarancji, że zdobycze terytorialne zostaną przy Moskwie, ale przede wszystkim do podtrzymania dotychczasowych żądań wobec Ukrainy. To kwestia rezygnacji Kijowa z marzeń o NATO, integracji z Zachodem, rozbrojenie, neutralność i zmiany ustrojowe. Ale i te żądania to tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę Putinowi zależy na sukcesie, którym byłoby wykluczenie jakichkolwiek reparacji i rozliczeń za zbrodnie wojenne, odmrożenie rosyjskich aktywów i powrót do zasady „bussines as usual” w relacjach z Zachodem.

Na czym polega ryzyko Zełenskiego?

Dla Waszyngtonu to zapewne cena, którą można zapłacić. Dla stolic europejskich? Jeśli Donald Trump pójdzie na te warunki, to zapewne, choć bez specjalnej satysfakcji, też zdecydują się pójść tą ścieżką. W ten sposób Putin potwierdzi zwycięstwo Rosji w specjalnej operacji wojskowej, co już zdążył ogłosić podczas defilady wojskowej na placu Czerwonym 9 maja.

Kto ponosi ryzyko Stambułu? Przede wszystkim Zełenski. Po pierwsze dlatego, że negocjując z Putinem (albo jego przedstawicielem), złamałby swój własny dekret z jesieni 2022 roku o zakazie negocjacji z prezydentem Rosji, po wtóre, wchodząc na ryzykowną ścieżkę, która może prowadzić do pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa państwa.

Ryzyko ponosi również Zachód. Bo co prawda może zostać w ten sposób przerwana ukraińska rzeź, ale prezydent Rosji może otrzymać legitymację do dalszych rządów i spokojnego przygotowania się do kolejnych kroków przeciw Kijowowi i jego sojusznikom.