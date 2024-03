Nowy sondaż CBOS: Koalicja Obywatelska liderem, poparcie dla PiS wzrosło

Głos na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 29 proc. ankietowanych przez CBOS. Oznacza to utrzymanie poparcia z poprzedniego badania, realizowanego w drugiej połowie lutego. Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość — obecnie chce na nie zagłosować 23 proc. odpowiadających w sondażu. W tym przypadku w ciągu ostatniego miesiąca poparcie urosło o 1 pkt. proc.

Dwucyfrowy wynik uzyskały jeszcze dwie potencjalne listy wyborcze. Trzecia Droga, koalicyjna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, zebrała 12 proc. wskazań, przy spadku poparcia o 3 pkt. proc. Uzyskane głosy pozwoliłyby liście, firmowanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, przekroczyć ośmioprocentowany próg wyborczy dla koalicji, a lista a nie powtórzyłaby losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do Sejmu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.). Utrata co piątego sympatyka względem badania lutego to jednak największy spadek poparcia w całym zestawieniu.



Sondaż CBOS: Konfederacja z największym wzrostem poparcia

Największy wzrost poparcia zanotowała natomiast Lewica. Wspólna lista Nowej Lewicy i partii Razem cieszy się w sondażu CBOS poparciem 9 proc. pytanych — o 2 pkt. proc. więcej, niż w poprzednim miesiącu. Mimo wzrostu, Lewica uzyskała dopiero piąty wynik — wyprzedza ją Konfederacja, której poparcie (11 proc.) nie zmieniło się.



PAP

Niezdecydowanie względem wyborczych preferencji zadeklarowało 13 proc. respondentów. To o 1 pkt. proc. mniej, niż w lutym.