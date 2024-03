Była brytyjska premier rezygnuje z zasiadania w parlamencie

Theresa May zasiada w parlamencie od 1997 roku

Sondaże wskazują, że torysi, partia Theresy May, dozna wyraźnej porażki wyborczej w nadchodzących wyborach do Izby Gmin. Władzę po wyborach przejmie najprawdopodobniej opozycyjna Partia Pracy, która zdobędzie wyraźną większość w parlamencie.



Theresa May: Premier Wielkiej Brytanii, która nie była w stanie sfinalizować brexitu

Theresa May zasiada w parlamencie od 1997 roku. W latach 2016-2019 była premierem — jej rządy przypadły na czas negocjacji z UE ws. brexitu, których May nie była w stanie doprowadzić do końca. Po May urząd premiera przejął Boris Johnson, który sfinalizował procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.