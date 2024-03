Jak na zarzuty publikowania nieprawdziwych zdjęć zareagował Kaye? - Nie jestem fotoreporterem – stwierdził. - Nie robię zdjęć temu, co się naprawdę dzieje. Jestem gawędziarzem - dodał. Zdjęcie, o którym mowa, zamieszczone zostało jako ilustracja do artykułu o czarnoskórych wyborcach popierających Donalda Trumpa. Sugerowało ono, że ludzie znajdujący się na obrazie popierają kandydaturę byłego prezydenta USA. W komentarzach na Facebooku, które zamieszczone zostały przez internautów pod tekstem, niektórzy wydawali się wierzyć, że obraz stworzony przez sztuczną inteligencję jest prawdziwy. Co istotne, Kaye ma ponad milion obserwujących.

Na innym stworzonym przez sztuczną inteligencję zdjęciu widać Donalda Trumpa pozującego na przydomowej werandzie z czarnoskórymi wyborcami. Pierwotnie zostało ono opublikowane za pośrednictwem satyrycznego konta generującego wizerunki byłego prezydenta, ale ostatecznie zyskało ono szerokie zainteresowanie w sieci. Później opublikowano je ponownie – z nowym podpisem fałszywie twierdzącym, że Trump zatrzymał swoją konwój, by spotkać się z wyborcami. BBC wyśledziło osobę prowadzącą konto, które opublikowało zdjęcie. To mieszkający w Michigan mężczyzna, będący zagorzałym zwolennikiem Donalda Trumpa. „Moje posty przyciągnęły tysiące wspaniałych, życzliwych chrześcijańskich zwolenników” – stwierdził w wiadomościach wysyłanych do BBC. Kiedy wypytywano go o sztuczną inteligencję, mężczyzna zablokował dziennikarzy stacji. Według portalu społecznościowego X post miał ponad 1,3 miliona wyświetleń. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że zdjęcie jest fałszywe, inni jednak uwierzyli, że jest ono prawdziwe.

Jak pisze BBC, podobnych zdjęć – wygenerowanych przez AI – pojawiają się w sieci dziesiątki.

Donald Trump próbuje pozyskać czarnoskórych wyborców. Pomaga deepfake

Z niedawnego sondażu New York Timesa i Sienna College wynika, że w sześciu kluczowych stanach 71 proc. czarnych wyborców poprze Joe Bidena. To spadek – wcześniej było to 92 proc. w skali całego kraju.

Jak zauważa BBC, fałszywe zdjęcia generowane przez sztuczną inteligencję, „są spójne ze strategiczną narracją forsowaną przez konserwatystów”. „Od kampanii Trumpa po wpływowe osoby w Internecie. Narracja ta ma na celu pozyskanie czarnoskórych wyborców. Celem są szczególnie młodzi mężczyźni – to oni bowiem mają być bardziej otwarci na głosowanie na Trumpa niż czarnoskóre kobiety.