Enrico Letta: Putin przekształca Unię w superpotęgę

Sądzę, że prezydent Emmenuel Macron i kanclerz Olaf Scholz zrozumieli, jak wielkie zagrożenie stanowi dziś Rosja

Co się stanie, jeśli ta integracja nie nastąpi?

Zostaniemy jako Europa całkowicie zmarginalizowani we współczesnym świecie. Decyzje, które rozstrzygną o naszej przyszłości, będą podejmowane gdzie indziej: w Waszyngtonie, Pekinie, Moskwie. Nie będziemy też w stanie sfinansować poszerzenia Unii. A przyjęcie Ukrainy do Wspólnoty jest naszym obowiązkiem, bo Ukraińcy walczą o nasze wartości, nasze bezpieczeństwo.

Spośród czterech wolności jednolitego rynku – swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału – to w tym ostatnim obszarze pozostaje do zrobienia najwięcej. Dlaczego?

Kiedy Jacques Delors (przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1985–1995) wylansował pomysł jednolitego rynku, kraje członkowskie zastrzegły, że utrzymają kompetencje w obronie, energetyce, łączności i bankowości. Dlatego do dziś przeciętny operator telekomunikacyjny w Europie ma 5 milionów abonentów, wobec ponad 100 mln w Stanach i ponad 400 mln w Chinach. Podobnie z bankami. Jeszcze w latach 90. Unia stanowiła centrum światowego rynku finansowego, jednak dziś lista dziesięciu największych banków inwestycyjnych składa się wyłącznie z instytucji amerykańskich. Ten proces marginalizacji przyspieszył wielki kryzys finansowy lat 2008–2011. Spowodował on taką awersję do ryzyka w Unii, że sektor finansowy w ogóle nie rośnie. Bo bez ryzyka nie ma zysków.

Rolnicy paraliżują Europę. Protestują przeciwko nadmiernym obciążeniom wynikającym z wyśrubowanych norm ekologicznych oraz importowi taniej żywności z Ukrainy, gdzie farmerzy nie muszą przestrzegać tych norm. Czy Zielony Ład nie jest innym błędem, który paraliżuje rozwój jednolitego rynku?

Musimy przekazać rolnikom ważne wiadomości. Przede wszystkim o tym, kto będzie finansował walkę z ociepleniem klimatu. Mówimy o ogromnych środkach: 500 mld euro rocznie. Jednak nikt nie określił, kto za to zapłaci, więc rolnicy sądzą, że to spadnie na nich. Nie da się tego sfinansować bez reformy zasad, na jakich państwo może udzielać pomocy, a także integracji rynku kapitałowego. Ale w taki sam sposób musimy też powiedzieć rolnikom, kto zapłaci za koszty przyjęcia do Unii Ukrainy. To też nie nastąpiło.

Wprowadzenie tych wszystkich zmian nie spowoduje takiego skoku integracji, że Unia stanie się superpotęgą?

Tak, to powinna być spuścizna Putina, Trumpa. Superpotęga, choć nie superpaństwo. Delors wykuł wspaniałą formułę: Unia to federacja państw narodowych. Unikalna struktura, która respektuje setki lat odrębności naszych narodów.