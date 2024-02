Organizację „konferencji sił patriotycznych” zapowiedział w Święto Niepodległości prezes PiS Jarosław Kaczyński. Konferencja — lub kongres, jak zamiennie nazywano wydarzenia — miała skupić nie tylko partie polityczne, ale też organizacje patriotyczne z całej Polski.



- My chcemy, by odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu, po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem - mówił wówczas Kaczyński, mając na myśli domniemane zmiany w traktatach unijnych.



Według prezesa PiS, konferencja miała się stać „początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach, bo każda wielka akcja musi się od czegoś zacząć".



„Konferencja sił patriotycznych”. Termin kilkakrotnie przesuwany

Styczniowy termin, o którym mówił Jarosław Kaczyński, nie został dotrzymany, jak oficjalnie informowano — z powodu przygotowań do "protestu wolnych Polaków”, który odbył się 11 stycznia.. Organizację konferencji przesunięto na 24 lutego, a jako osobę odpowiedzialną wskazano Przemysława Czarnka.