Kręte drogi Viktora Orbána. O co chodzi premierowi Węgier? (WIDEO)

Już w obecnym roku część deputowanych rządzącego Fideszu zaczęła wskazywać na szwedzką krytykę stanu demokracji na Węgrzech. Głównym problemem okazał się film rozpowszechniany w szwedzkich szkołach (a sfinansowany przez prywatną fundację), który opowiadał o demokracji na świecie i gdzie mimochodem krytykowano Węgry.

Jednocześnie premier Orbán zażądał, by do Budapesztu przyjechał szef szwedzkiego rządu i podjął rozmowy o „problemach”. Szwedzi początkowo odrzucili żądanie, ale w końcu Kristersson przybył nad Dunaj, ratując wizerunek Orbána.

Ankara bowiem zgodziła się na szwedzkie członkostwo już 26 stycznia, pozostawiając Budapeszt samemu sobie. Wcześniej podejrzewano, że obie stolice w jakiś sposób koordynują swą akcję, okazało się jednak, że nie.

– Z jednej strony możemy powiedzieć, że to był błąd w kalkulacjach, że Fidesz spóźnił się, nie zrozumiał sytuacji. Ale z drugiej strony również rozumiemy, że jedyną osobą, która zyskała na tym, był prezydent Władimir Putin. A premier Orbán już wcześniej wyświadczał mu jakieś przysługi, dlaczego by również nie tym razem – zastanawiał się Tompos.

Węgry w cieniu Putina

Najgorszym jednak z punktu widzenia premiera Orbána było to, że również Węgrzy nie rozumieli, o co mu chodzi. W badaniach socjologicznych zamówionych przez najstarszą, węgierską gazetę „Nepszava” okazało się, że prawie dwie trzecie pytanych była za wstąpieniem Szwecji do NATO, a 60 proc. uważało, że kraj szkodzi swemu wizerunkowi, sprzeciwiając się temu.