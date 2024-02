Trzeba odstraszyć Władimira Putina – on nie zaatakuje, jeśli go odstraszymy. Co znaczy odstraszyć? Produkować broni tyle, żeby być konkurencyjnym wobec Rosji, czyli niemniej niż Rosjanie (...) Nie mam wątpliwości, że to część procesu ostatecznego rozpadu imperium rosyjskiego - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem dr hab. Paweł Kowal, KO, pełnomocnik ds. odbudowy Ukrainy, szef komisji spraw zagranicznych.