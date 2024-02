W wygraną Konfederacji wierzy 4,9 proc. respondentów.



2,8 proc. badanych jest zdania, że wybory wygra Nowa Lewica.



Zdaniem 1,2 proc. badanych wybory wygra inne ugrupowanie.



22,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



- Koalicję Obywatelską na zwycięzcę wyborów samorządowych częściej typują mężczyźni (46%) niż kobiety (41%). Odsetek osób będących zdania, że to KO wygra wybory wzrasta wraz z wiekiem (31% - badani do 24 roku życia, 51% - badani, którzy skończyli 50 lat). Zdanie takie podziela ponad połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (54%) i blisko co druga osoba (49%) o dochodach w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Z uwagi na miejsce zamieszkania jest to odpowiedź najczęściej wskazywana przez respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (56%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.