Przyjęcie jej (Moniki Pawłowskiej) przez pana Hołownię jest czymś niespotykanym

Jarosław Kaczyński, prezes PiS

Na uwagę, że objęła ona mandat mimo że władze PiS prosiły, by tego nie robiła, Kaczyński odparł: "o co myśmy prosili to my wiemy".

- Sytuacja była dynamiczna i pani Pawłowska z niewiadomych powodów niesłychanie się pospieszyła. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem jakie są dalsze decyzje. Przyjęcie jej przez pana Hołownię jest czymś niespotykanym — mówił też Kaczyński dodając, że nie wie czy każdy nowy poseł może liczyć na przyjęcie przez marszałka.



Mariusz Błaszczak skarży się, że „nie jest łatwo umówić się” z Szymonem Hołownią

- Próbowaliśmy umówić się z marszałkiem Hołownią, zażądał listy posłów, którzy mają wziąć udział w spotkaniu. Nie jest łatwo umówić się z marszałkiem Hołownią - wtórował prezesowi PiS szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak.