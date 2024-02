Monika Pawłowska w Trzeciej Drodze? "Nie wyobrażam sobie", "raczej chłodne nastroje"

Czytaj więcej Polityka Poseł PiS o Monice Pawłowskiej: Popełniła błąd. Nic nie możemy zrobić Nie mamy na to wpływu - mówił w rozmowie z TVN24 Piotr Müller, poseł PiS, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, pytany o decyzję Moniki Pawłowskiej by objąć mandat po Mariuszu Kamińskim, byłym szefie MSWiA.

Monika Pawłowska objęła mandat Mariusza Kamińskiego

Monika Pawłowska, była polityk Wiosny/Nowej Lewicy, Porozumienia, a obecnie polityk PiS oświadczyła we wtorek, że obejmie mandat Mariusza Kamińskiego, który Szymon Hołownia wygasił po skazaniu obu polityków prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia przez sąd okręgowy w Warszawie.

Pawłowska powiedziała w środę w rozmowie z Wirtualną Polską, że „liczy na to i będzie bardzo zabiegać o to, żeby była przyjęta do klubu Prawa i Sprawiedliwości”. Dodała także, że „nie widzi podstaw” do wykluczenia jej z szeregów partii. — Ani w sprawie wykluczenia mnie, albo nieprzyjęcia mnie do klubu, ani w sprawie wykluczenia mnie z partii nikt się ze mną nie kontaktował — zaznaczyła.

PiS utrzymuje, że Kamiński i Wąsik nadal są posłami. Przemysław Czarnek, szef lubelskich struktur PiS, do których należy Pawłowska, mówił we wtorek, że polityk objęła „461 mandat” i „powinna się wstydzić”.