- To jest błąd pani poseł. To jest błąd marszałka Hołowni, który wygasza mandat mimo postanowienia SN, to działanie niezgodne z prawem — mówił Müller pytany o decyzję Pawłowskiej, która podjęła decyzję wbrew stanowisku swojej partii.



Piotr Müller: Mówiliśmy Monice Pawłowskiej jak wygląda sytuacja

A co z zapewnieniami polityków PiS, że żaden z kandydatów tej partii w wyborach nie obejmie wygaszonych mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?



- W takich sytuacjach decyzję indywidualnie podejmuje osoba, która jest następna na liście. Nasza rekomendacja była jasna, a że pani poseł jej nie zrealizowała, to jest jej decyzja — odpowiedział.



- Mówiliśmy jej i w rozmowach, i publicznie, jak wygląda sytuacja prawna. Taką decyzję podjęła. Nie mamy na to wpływu. Nasze stanowisko jest jasne: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami — podsumował.