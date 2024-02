Premier Finlandii: Nawet Donald Trump przyjdzie na odsiecz Europie

Nie bierze więc pan na poważnie tego, co on mówi?

Oczywiście, że biorę na poważnie. Trump oczekuje, że będziemy bardziej angażowali się w nasze własne bezpieczeństwo.

Finlandia byłaby gotowa przyjąć na swoim terytorium amerykańską broń jądrową?

Nie ma takiej potrzeby, bo samo NATO zapewnia odstraszanie jądrowe. Broń jądrowa jest rozmieszczona w kilku krajach Sojuszu i to wystarczy. My jednak starannie przygotowujemy się do naszych zadań jako nowy kraj NATO, bierzemy udział w odstraszaniu poprzez broń konwencjonalną.

