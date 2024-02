Wybory prezydenckie w USA. Czy zarzuty zatrzymają Trumpa?

Od chwili odejścia ze stanowiska w 2021 r. były prezydent jest uwikłany w szereg kwestii prawnych i dochodzeń na różnych frontach, w tym dotyczących jego postępowania politycznego i spraw biznesowych.

Cztery z tych dochodzeń zakończyły się postawieniem aktów oskarżenia – w pierwszym z nich uznano go za jedynego prezydenta USA, któremu postawiono zarzuty karne, a w dwóch kolejnych wskazano go jako jedynego prezydenta, któremu postawiono zarzuty federalne.

Mimo to Trump – który ma nadzieję wrócić do Białego Domu w 2025 r. – cieszy się dobrymi notowaniami wśród wyborców Partii Republikańskiej i wydaje się głównym kandydatem do zdobycia dla tej partii nominacji na prezydenta w lipcu.