Co mówił Aleksiej Nawalny w czasie ostatniego wystąpienia publicznego?

16 lutego rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej - podały rosyjskie służby więzienne.

Nawalny pod koniec 20203 został przeniesiony z kolonii karnej, w której dotychczas odbywał karę, do kolonii karnej numer 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Kolonia ta nosi nazwę „Wilk polarny” i jest oddalona od Moskwy o ok. 1900 km, leży w północno-zachodniej części Syberii.

Aleksiej Nawalny żartował, gdy ostatni raz pojawił się przed sądem

10 stycznia podczas łączenia się za pomocą wideołącza z sądem żartował na temat pogody w okolicach koła podbiegunowego i pytał czy w więzieniu, z którego przeniesiono go do kolonii karnej „Wilk polarny”, personel więzienia urządził przyjęcie, by uczcić to, że je opuścił.



Rozprawa z początku stycznia dotyczyła skargi Nawalnego na jedną z decyzji o umieszczeniu go w więziennym karcerze w kolonii karnej numer 6, z której trafił do kolonii „Wilk polarny”.