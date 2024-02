Pamiętacie Ramana Pratasiewicza? Został białoruskim Winstonem Smithem

„Moja żona nie pracuje w KGB”

Pratasiewicz przekonywał, że jego żona „nie pracuje w KGB”, i zapowiedział, że pokażą się razem w jednym z przyszłych streamów w internecie. Tłumaczył, że powrócił do sieci po to, by „rozmawiać z ludźmi”. Przyznał, że bierze środki nasenne i inne leki oraz traktuje powrót do YouTube'a jako swoistą „terapię”.

Nie zmienił zdania na temat swoich byłych kolegów z obozu demokratycznego. – Porzucili mnie swoi, jaki mogę mieć do nich stosunek? […] Wysłali mnie do rzeźni, by zdobyć jakąś polityczną wygodę – mówił, nie tłumacząc, co ma na myśli.

„Pokochał Wielkiego Brata”

Historia Ramana Pratasiewicza do bólu przypomina historię orwellowskiego bohatera Winstona Smitha, złapanego przez „policję myśli”, uwięzionego, wymęczonego psychicznie, torturowanego i zmuszonego do wyrzeczenia się nie tylko swoich wartości, ale i miłości. A w konsekwencji „uleczonego” z „niepoprawnych” myśli. „Wszystko już było dobrze, nie ma się co martwić, walka zakończona. Odniósł nad sobą zwycięstwo. Kochał Wielkiego Brata” – pisał niegdyś klasyk.