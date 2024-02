Radosław Sikorski: Nie będzie żadnych reparacji od Niemiec

- Czyli widzi pan, na potrzeby propagandy mówicie o "zamachu", a gdy przychodzi do odszkodowań czy do przedstawiania dowodów sądzie, jest "wypadek". Radzę się zdecydować - mówił do dziennikarza TV Republika Sikorski.

Radosław Sikorski: Nie będzie żadnych reparacji

- To samo, jeśli chodzi o reparacje. Robicie na tym politykę, tymczasem moja poprzedniczka pani minister Anna Fotyga już wiele lat temu w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedziała, że niestety pozycja prawna Polski jest taka, że reparacje były już w Poczdamie, niestety zostały przywłaszczone przez Związek Radziecki i niestety pozycja prawna jest taka, że niestety reparacji uzyskać się nie da - oświadczył minister spraw zagranicznych.

- Co więcej, rząd, którego pan był entuzjastą, w nocie przekazanej stronie niemieckiej - przeczytałem ją osobiście - słowa "reparacje" nie umieścił. Nie umieścił też niestety numeru konta bankowego, na który Niemcy mieliby przekazać te sześć bilionów, które pan Mularczyk wymyślił. Więc jeśli mówi pan o reparacjach, to znowu pan konfabuluje, bo nie będzie żadnych reparacji, bo niestety Poczdam zdecydował inaczej i niestety ministrowie poprzedniego rządu doskonale wiedzą, że reparacji Polska niestety nie może uzyskać - powiedział Radosław Sikorski.

Minister spraw zagranicznych: Sprawa reparacji jest zamknięta

- Mam nadzieję, że doceni pan to, że próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej. Więc pan musi się zdecydować, czy chce pan robić politykę na kłamstwach, czy chce pan, żeby Polska skorzystała. My wolimy, żeby Polska skorzystała, a nie żeby (...) wprowadzać w błąd swój elektorat mówieniem o jakichś zamachach i o reparacjach, na które - sami dobrze wiecie - nie ma żadnych szans - mówił do dziennikarza Telewizji Republika szef MSZ.

- Przestańcie oszukiwać ludzi. Nie było zamachu i sami dobrze wiecie, że sprawa reparacji jest zamknięta - oświadczył Sikorski, kończąc wypowiedź na temat reparacji od Niemiec.