- Atmosfera w UE co do Polski jest dobra, widziałem jak przyjmowany był nowy rząd w Brukseli, Paryżu, Berlinie. To ważne, bo Polska nie korzystała z tych środków przez ostatnie lata, siedzieliśmy na karnym jeżyku, na życzenie PiS-u — odparł.



- My musimy jak najwięcej z tej UE ściągnąć. Nie stanie się tak, jeśli Polska nie będzie wiarygodnym partnerem, tę wiarygodność musimy odbudować - dodał.



- Polska przez ostatnie lata przekreślała sobie szanse na rozmowę (w Brukseli) o różnych projektach, nie tylko CPK — mówił też Biedroń.



W kontekście CPK Biedroń zwracał uwagę na towarzyszące realizacji tego projektu inwestycje w połączenia kolejowe.



- My wierzymy w to, że tego typu projekty walczą z wykluczeniem komunikacyjnym, pomagają ludziom w dostępie do pociągu. Dziś 14 mln ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego. Na Pomorzu, które dobrze znam, są przystanki autobusowe, kolejowe, do których trzeba dochodzić godzinę. To jest paranoja — stwierdził.

Robert Biedroń o wyborach samorządowych: PiS ma szansę obronić większość w niektórych sejmikach

Biedronia spytano też o decyzję Donalda Tuska, by KO szła do wyborów samorządowych z własnego komitetu, bez Nowej Lewicy, mimo że wcześniej sygnalizował iż możliwy jest start KO z Nową Lewicą z jednej listy.