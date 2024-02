Jak Prawo i Sprawiedliwość stało się ofiarą własnej inwigilacji Pegasusem

Inspektorat (teraz do likwidacji) miał mieć aż 220 wysoko opłaconych etatów i ogromny budżet. Funkcjonariuszy ściągano tu z innych służb, głównie z ABW. Utworzony przez ministra Ziobrę mógł stosować kontrolę operacyjną w zakładach karnych wobec osadzonych i więzienników, by zapobiegać przestępstwom, np. handlu narkotykami. Ale nie tylko. W ustawie jest zapis o możliwości inwigilacji praktycznie każdej osoby. Brzmi on: „i wobec innych osób przebywających poza terenem zakładów karnych lub aresztów śledczych”.

– Inspektorat był poza kontrolą, bo podlegał wyłącznie ministrowi Ziobrze – mówi „Rzeczpospolitej" jedno z naszych źródeł.