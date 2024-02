Nowy sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska z największym wzrostem poparcia. Wyprzedziła PiS

W sondażu, przeprowadzonym w dniach 10-11 lutego br., największe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska. Głos na wspólną listę Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych zadeklarowało 31,7 proc. ankietowanych przez United Surveys dla WP.pl. Oznacza to wzrost poparcia o 3,5 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania, realizowanego dwa tygodnie wcześniej. Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość — obecnie na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 29 proc. odpowiadających w badaniu. W tym przypadku poparcie również wzrosło, ale „tylko” o 0,7 pkt. proc., co pozwoliło na zmianę na szczycie sondażu.



Trzecią siłą w sondażu okazała się Trzecia Droga, ale zaliczyła ona największy spadek w całym zestawieniu. Na koalicyjną listę Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego w pierwszej połowie lutego chciało zagłosować 15,3 proc. ankietowanych. W porównaniu z końcówką stycznia poparcie dla koalicyjnego komitetu partii Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Komysza zmniejszyło się o 3,6 pkt. proc.



Nowy sondaż: Poparcie wzrosło wszystkim, tylko nie Trzeciej Drodze

Wzrosty zanotowały za to dwa kolejne ugrupowania, uwzględnione w sondażu. Dwucyfrowy wynik uzyskała Lewica — wspólną listę Nowej Lewicy i partii Razem wskazało 10,2 proc. pytanych — o 1,6 pkt. proc. więcej, niż dwa tygodnie wcześniej. Nieco mniej urosła Konfederacja. Komitet, którego twarzami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zyskał 0,4 pkt. proc. i może się pochwalić teraz poparciem 8 proc. odpowiadających.



Badani nie wskazywali na inne partie spoza pierwszej piątki. Odsetek niezdecydowanych nieznacznie spadł — o 0,6 pkt. proc., do 5,8 proc.