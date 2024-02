To chyba się już dzieje. Tak przynajmniej zapewnił Scholz, który powiedział, że od tej pory „na zawsze” Niemcy będą przeznaczałaby przynajmniej 2 proc. PKB. Wolność Polski jest też kwestią bezpieczeństwa Niemcy - oświadczył Scholz. Zapewnił też, że obaj przywódcy rozmawiali o „mnogości” projektów współpracy wojskowej, choć nie sprecyzował, czy chodzi również o przyłączenie się Polski do budowy czołgu nowej generacji oraz europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej.

Francuskie gwarancje atomowe

Ale nowe współdziałanie ma też dotyczyć obrony samej Europy. Tusk jasno podkreślił, że NATO nie może być sojuszem „transakcyjnym”, jak to próbuje przedstawiać Donald Trump. Załamanie zaufania do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa poszły tak daleko, że polski premier wspomniał o gotowości prezydenta Macrona do rozszerzenia francuskich gwarancji atomowych na całą zjednoczoną Europę. Podkreślił, że „nieco ponad 100 głowic jądrowych”, jakie Rosja ostatnio umieścił w Okręgu Królewieckim mogą uderzyć nie tylko w Warszawę, ale i Berlin.

- Po co ich liczba została ostatnio zwiększona? Po co są one modernizowane — nie ukrywał zaniepokojenia Tusk.

Fatum przeszłości

Ale bezpieczeństwo, jakie mają budować wspólnie Polska i Niemcy nie ma się ograniczyć tylko do kwestii wojskowych. Premier wskazał tu na energetykę jądrową, która choć odrzucana przez Berlin, będzie przez polskie władze kontynuowana. Oba kraj mają natomiast wspólnie wypracować sposoby ograniczenia importu żywności z Ukrainy i zapewnienia dochodów przez rolników.

W tym zbliżeniu kwestia reparacji nie ma już być dłużej przeszkodą. Co prawda szef polskiego rządu zaapelował do Scholza o sprawiedliwe zadośćuczynienie za zniszczenia niemieckiej okupacji. Przyznał, że jako Polakowi, historykowi i Gdańszczaninowi ta kwestia leży szczególnie na sercu. Jednak przeszłość nie może być dłużej „fatum”, które ciąży na przyszłości polsko-niemieckich relacji.