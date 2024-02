Krzysztof Bosak widzi pogardę w słowach Donalda Tuska o USA. "To szkodliwe"

Współprzewodniczący Konfederacji był pytany, czy na możliwy powrót Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta USA patrzy z nadzieją, czy z niepokojem. - Myślę, że i jedno, i drugie - odparł. Dopytywany dodał, że zależy to "od dnia i od wypowiedzi" Trumpa.

Reklama

- Mamy wojnę na Ukrainie, mamy rosyjską agresję i mamy wypowiedź de facto sygnalizującą możliwy brak lojalności sojuszniczej. To jest niebezpieczne, nie ma co ukrywać, więc niepokój. Z drugiej strony - nadzieja, bo polityka Bidena mi się totalnie nie podoba - powiedział Krzysztof Bosak oceniając, że administracja prezydenta Joe Bidena jest "bardzo lewicowa". - Fajnie by było, gdyby znów osoby o bardziej konserwatywnych poglądach miały tam coś więcej do powiedzenia - ocenił. Wicemarszałek Sejmu mówił, że w kwestii oceny sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych są różne płaszczyzny.

Czytaj więcej Polityka Spełnione marzenie Alexandra Stubba o NATO. Kim jest nowy prezydent Finlandii? — Byłem zawsze wielkim zwolennikiem członkostwa Finlandii w NATO, niestety przegrałem — powiedział „Rzeczpospolitej” Alexander Stubb jesienią 2018 roku. Teraz świętuje zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Finlandii, która jest już w Sojuszu.

Co Donald Trump powiedział o NATO?

Ostatnio były prezydent USA Donald Trump na wiecu w Conway w Karolinie Południowej przekonywał, że zanim objął urząd, NATO było rozbite. - Powiedziałem: wszyscy zapłacą (chodzi o wydawanie co najmniej 2 proc. PKB na obronność - red.). Odpowiedzieli: a jeżeli nie zapłacimy, to czy nadal będziecie nas chronić?. Powiedziałem: w żadnym razie. Nie mogli w to uwierzyć - mówił Trump.

Trump dodał, że prezydent "dużego państwa" pytał go, czy USA staną w obronie tego kraju, jeśli nie będzie on przeznaczał 2 proc. PKB na obronność i zostanie zaatakowany przez Rosję. - Odparłem: nie, nie będę was chronił. Tak właściwie to zachęcałbym, by zrobili z wami, co chcą. Trzeba płacić. Swoje rachunki trzeba spłacać - relacjonował były prezydent USA.