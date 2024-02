W sobotę politycy Prawa i Sprawiedliwości pojawili przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wieńce składali m.in. prezes Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Antoni Macierewicz, Ryszard Terlecki oraz Maciej Wąsik.

Reklama

Na placu pojawili się również protestujący, a jedna z osób miała ze sobą plakat z hasłem „Kłamstwo smoleńskie”. W stronę polityków wykrzykiwano wulgarne hasła, w tym. „złodzieje”, „łachudry” i „bandyci”.

Incydent pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Wulgarne hasła i reakcja Jarosława Kaczyńskiego

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać Jarosława Kaczyńskiego, gdy wyrywa z rąk baner. W odpowiedzi uczestnicy protestu zaczęli krzyczeć„ Kaczyński dewastator”.

Prezes PiS wdał się również w sprzeczkę z jedną z osób, do której powiedział: "Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz? Zasrany gnoju".