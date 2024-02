Sondaż: Na ile głosów w wyborach prezydenckich mógłby liczyć Krzysztof Stanowski

Czytaj więcej Plus Minus Kanał Zero nie musi znaczyć zero To nowe reality, nad którym nie czuwa żadna Krajowa Rada tego i owego. Jest przestrzeń na świeżość, prowokacje, na dodatek można wykorzystać „jeleni”, dzięki którym o kolejnych wybrykach Kanału Zero będzie wiedział cały świat.

Kim jest Krzysztof Stanowski?

Stanowski jest dziennikarzem i biznesmenem. Karierę dziennikarską zaczął w wieku kilkunastu lat pisząc dla „Naszej Legii”. Potem był dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”, współpracował z „Super Expressem”, „Dziennikiem” i redakcjami „Futbol” i „Futbolnews”.

Stanowski jest założycielem grupy medialnej Weszło, której filarem był założony w 2008 roku portal o tematyce piłkarskiej Weszło.com. Z czasem wokół portalu powstała telewizja Weszło TV, radio, a nawet klub piłkarski KTS Weszło (dziś gra w IV lidze). Portal rozszerzył też tematykę pisząc nie tylko o piłce nożnej, ale też o innych dyscyplinach sportu.



W marcu 2020 roku wraz z Michałem Polem, Tomaszem Smokowskim i Mateuszem Borkiem uruchomił Kanał Sportowy na YouTube. 13 października 2023 roku Stanowski odszedł z Kanału Sportowego i zapowiedział uruchomienie nowego projektu, Kanału Zero. Kanał Zero wystartował 1 lutego 2024 roku jeszcze przed premierą uzyskując kilkaset tysięcy subskrybentów. Kanał Zero jest kanałem o tematyce społeczno-politycznej.



Czytaj więcej Społeczeństwo Powstanie Kanału Zero politycznym wydarzeniem roku? "To będzie wielki sukces" Powstanie Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego może się okazać najważniejszym wydarzeniem politycznym roku – mówił Michał Płociński w podcaście „Polityczne Michałki”. Wraz z Michałem Szułdrzyńskim zastanawiali się, dlaczego dyskusja o CPK przebiła partyjne bańki, tworząc poważny problem dla Koalicji 15 października.

Sondaż: 13 proc. ankietowanych mężczyzn gotowych zagłosować na Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy gdyby Krzysztof Stanowski wystartował w wyborach prezydenckich mógłby liczyć na ich głos.