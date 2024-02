Duda w czasie rozmowy przypomniał o dwóch innych osobach, które do polityki przyszły z show-biznesu — Pawle Kukizie i Szymonie Hołowni. Zwrócił uwagę, że „dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki następuje przez wybory prezydenckie”. — Tak naprawdę zaistnienie w debatach prezydenckich, pokazanie się w tej bardzo wąskiej grupie, kiedy cała uwaga polskiej opinii publicznej koncentruje się na tym wydarzeniu, daje strasznego kopa, jeśli chodzi o rozpoznawalność, popularność — tłumaczył.

Prezydent doradził jednocześnie, by Stanowski w czasie kampanii wyborczej spotykał się z wyborcami na bezpośrednich spotkaniach. — To jest ogromnie ciekawe doświadczenie. Rzecz, którą uważam za niezwykle cenną, która mnie przygotowała, to był ten objazd po Polsce. Żeby zobaczyć ją w różnych jej odsłonach. To miało fundamentalne znaczenie — podkreślił Andrzej Duda.