Woźniak: Rafineria nie jest potrzebna i została uratowana przed katastrofą, dzięki fuzji? Totalna bzdura

Jak powiedział były minister gospodarki w rządzie PiS, „Lotos jest bardzo ważny, dlatego, że to jest łakomy kąsek”. - Proszę nie słuchać tych opowieści o tym, że Rafineria Gdańska została uratowana. Ta opinia, która mówi o tym, że Rafineria Gdańska i Lotos zostały uratowane, bo zostały przejęte przez Orlen, jest nieprawdziwa. To widać w następujących działaniach Orlenu, który kupuje tuzinami nowe stacje paliwowe – do dystrybucji i sprzedaży paliw płynnych, korzystając między innymi z Rafinerii Gdańskiej. Mówienie o tym, że Rafineria nie jest potrzebna i została uratowana przed jakąś katastrofą, dzięki fuzji, jest totalną bzdurą. Apeluję o to, żebyśmy używali rozumu - zaznaczył Piotr Woźniak.

Dlaczego doszło do tej fuzji? - Nie mam na to odpowiedzi, bo jej nie ma. Został popełniony błąd, bo te przejęcia to nie była głupota tylko błąd - stwierdził gość programu. - Jeżeli coś osłabia bezpieczeństwo Polski, to pogarsza sytuację Polski. Na skutek połączenia, przejścia PGNIG, Lotosu, a najwcześniej Energi, zagrożenie nad bezpieczeństwem energetycznym Polski wzrosło, a nie zmalało - powiedział Woźniak.

Czy można tę fuzję odkręcić? - Można, przede wszystkim z PGNIG. Można teraz, chociaż bardzo dobra okazja minęła. Wczoraj było spotkanie akcjonariuszy Orlenu i tam miało być głosowane dokończenie planów pana Obajtka. Walne zgromadzenie podjęło taką uchwałę dokładnie pod dyktando byłego prezesa Orlenu. Jeżeli oni nadal realizują to, co było zaplanowane wcześniej, to można tylko pogratulować. Ja jestem tym załamany, dlatego, że była okazja do tego, żeby tę fuzję zatrzymać – przynajmniej na poziomie PGNIG – a to jest niesłychanie ważne. A akcjonariusz główny, czyli minister aktywów państwowych, przyłożył do tego rękę, realizując wszystko dokładnie w tych punktach, które wyznaczył poprzedni zarząd i prezes - stwierdził były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

- Słuchałem zapowiedzi przedwyborczych – słyszałem o tym, że nowa władza nie zamierza zostawiać tego tak, jak jest. Okazało się odwrotnie i ja jestem tym załamany. Jeżeli taka decyzja zapadła, że dokończono tę fuzję, to znaczy, że nowa władza idzie dokładnie tym samym szlakiem i według tej samej recepty – punkt po punkcie, tak jak to wyznaczył poprzedni zarząd i prezes. A to jest szkodliwe - zaznaczył Piotr Woźniak, były minister gospodarki w rządzie PiS, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.