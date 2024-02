- Sytuacja w spółce jest bardzo trudna. Wiemy o zarzutach, bardzo daleko idących, ze strony polskich służb. Jak najszybciej powinien pojawić się nowy zarząd — stwierdził.



O rządach Daniela Obajtka w Orlenie Grabiec mówił, że "był to czas rekordowych marż, po tym jak Orlen uzyskał status monopolisty na rynku paliw w Polsce, windował ceny bardzo wysoko".



Czytaj więcej Paliwa Orlen nie dla Bieńkowskiej. Będą jawne konkursy w spółkach Skarbu Państwa Elżbieta Bieńkowska nie będzie prezesem Orlenu. Giełda nazwisk, która pojawia się mediach jest nietrafiona, a prezesi zostaną wybrani poprzez niezależne konkursy - zapowiedział premier Donald Tusk w wywiadzie dla trzech głównych stacji telewizyjnych.

Grabiec zarzucił też Orlenowi pod rządami Obajtka niegospodarność. - Po co spółce paliwowej zakup gazet regionalnych? Wiadomo, że stało się to przed wyborami, mogło być opłacalne dla partii Daniela Obajtka, który przedstawiał się jako działacz PiS-u - stwierdził nawiązując do zakupu przez Orlen koncernu Polska Press.



- Poza propagandą, którą słyszeliśmy z ust polityków PiS-u i samego Obajtka, są fakty i liczby, które opinia publiczna pozna wkrótce — podsumował Grabiec.



Czy rząd będzie miał rzecznika?

Szef KPRM był też pytany o pojawienie się w rządzie Pawła Grasia.