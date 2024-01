- Jak najbardziej jesteśmy w stanie wygrywać wybory — ocenił w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan. Polityk zaznaczył także, że w kolejnych wyborach nie wystarczy zebrać najwięcej głosów, a należy zdobyć większość parlamentarną.

Mówiąc o Donaldzie Tusku i jego rządzie, Bielan stwierdził, że „mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu”. - Premier i jego ministrowie łamią konstytucję, łamią prawo - powiedział. Zdaniem polityka w państwie jest łamana konstytucja, a rządzący uchwałami sejmowymi chcą zmieniać porządek prawny w Polsce. - To jest precedens. My nie możemy milczeć w takiej sytuacji. Nam z resztą nasi wyborcy zarzucają brak skuteczności. Oni oczekują od nas bardziej radykalnego działania - podkreślił.

Jak zaznaczył Bielan, największa partia opozycyjna nie może w takiej sytuacji nie reagować. - Alternatywą są zamieszki uliczne. Jest to, żeby ludzie wyszli na ulicę i protestowali przeciwko temu rządowi w sposób przemocowy — powiedział polityk i dodał, że PiS nie chce takiego scenariusza.

Czy Jarosław Kaczyński pozostanie prezesem PiS?

Adam Bielan podczas rozmowy zapytany został także, czy w przyszłym roku będzie zmiana na fotelu prezesa PiS. Jak stwierdził, "odbędzie się kongres, co wynika ze statutu partii". Wyraził także nadzieję, że Kaczyński wystartuje w wyborach na szefa partii.