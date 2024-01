Wawrzyniec Konarski: PiS musi zrozumieć powody porażki

Ale w minionym tygodniu do eskalacji napięcia nie doszło. Czy to oznacza, że obaj panowie się cofnęli, czy przyjęli inną taktykę? Nawet sam prezes Kaczyński wydawał się rozczarowany tym, że nie doszło do konfrontacji na sali sejmowej.

To może być początek eskalowania różnych form zachowania przez obu panów, bo nie spodziewam się, żeby się całkowicie wycofali. Są bowiem czymś w rodzaju paliwa napędowego dla partii, która utraciła władzę i która z tym faktem nie bardzo się może pogodzić. Zakładam, że zapowiadanie tego, co się zrobi, a potem nierobienie tego, by później ku zaskoczeniu opinii publicznej jednak zrobić – będzie miało miejsce. To jest właśnie forma politycznej sinusoidy, którą prawdopodobnie obaj panowie będą uprawiać. Pamiętajmy, że pan Wąsik był autorem projektu ustawy, zwanej projektem ustawy o ochronie ludności, której treść w swojej istocie była absolutnie autorytarna. Gdyby ta ustawa wyszła w życie, a planowano, że wejdzie w życie w noc sylwestrową w roku 2022 na 2023, wówczas znaleźlibyśmy się w zupełnie innym państwie, w którym głównym decydentem w większości spraw dotyczących bezpieczeństwa byłaby egzekutywa, czyli ówczesny rząd, co w dużym stopniu zawłaszczyłoby prawa obywatelskie. Prawnicy milczą jednak w tej sprawie. Być może dlatego, że bycie autorytetem prawnym w Polsce obecnie jest bardzo ryzykownym zajęciem. Okazuje się, że nic nie jest jasne, nic nie wynika wprost z przepisów i panuje galimatias. To jest chyba największe zadanie, jakie stoi przed koalicją rządzącą, czyli przez przezwyciężenie pata prawnego w prokuraturze krajowej.

Czy można to zrobić, nie brudząc sobie rąk, czyli czy jest legalna ścieżka wyjścia z tego klinczu?

To się powinno skończyć obroną struktur polskiego państwa i wytworzeniem wśród obywateli przekonania, że prawo znaczy prawo, a państwo znaczy państwo. Tymczasem dzisiaj możemy znaleźć w polskiej, i nie na tylko w polskiej przestrzeni publicznej, bardzo wielu kłusowników politycznych, którzy sądzą, że będą mogli wprowadzać chaos polityczny. Im bardziej mętna jest woda polityczna, tym bardziej niektóre ryby mogą się w niej czuć dobrze. Czy można przez to wszystko przejść, nie budząc sobie rąk? Oczywiście, że nie można, ponieważ wyprowadzenie państwa ze stanu zapaści, w której się znalazło za pomocą przepisów prawnych stworzonych czy spetryfikowanych przez byłą ekipę rządzącą będzie wymagało czasu, ale i determinacji ze strony rządzących, a jednocześnie, dojrzałości ze strony opozycji. Chciałbym bardzo jako obywatel, żeby głównie Prawo i Sprawiedliwość zrozumiało, że fakt utraty władzy nie oznacza utraty jej na zawsze i trzeba postępować w taki sposób, aby móc zyskać poparcie opinii publicznej w przyszłości. A na to trzeba zasłużyć.

Teatr uprawiany przez polityków jest przyjmowany przez innych jako coś śmiertelnie poważnego

Nie ma pan wrażenia, że Jarosław Kaczyński nie ma na celu odbicia władzy kiedyś w przyszłości, bo w jego osobistym planie utracił ją już na zawsze? Niedługo czeka go przecież emerytura.