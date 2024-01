Politycy Lewicy z którymi rozmawialiśmy, dostrzegają pragmatyczne przesłanki sojuszu z KO. Jedna z nich to ryzyko, że samodzielny start Lewicy w wyborach samorządowych przyniósłby gorszy wynik sejmikowy niż w wyborach parlamentarnych, zwłaszcza w warunkach silnej polaryzacji politycznej po przejęciu władzy przez nową ekipę rządzącą, konflikcie wokół mediów publicznych, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, praworządności itd. – To rozwiązanie pragmatyczne, w sumie korzystne dla wszystkich. Miejsc w sejmikach, we władzach województw może być więcej niż przy samodzielnym starcie – mówi jeden z naszych informatorów.

Co na to wszystko partia Razem, której politycy tworzą wspólny klub z Nową Lewicą w tej kadencji? Z naszych rozmów wynika, że Razem jest otwarte na tego typu wyborczą współpracę z Koalicją Obywatelską, czyli de facto z Donaldem Tuskiem. Razem poparło jego rząd, ale do niego nie weszło. I utrzymuje do gabinetu Tuska dystans.

Miejska układanka

Sytuacja koalicji rządzącej, jeśli chodzi o sejmiki, jest już coraz bardziej klarowna. Zupełnie inaczej jest np. w dużych miastach. W każdym z najważniejszych wyścigów regionalnych może utworzyć się inna konfiguracja, jeśli chodzi o kandydatów. I tak Lewica w Warszawie już pod koniec 2023 roku zadeklarowała, że nie poprze prezydenta Rafała Trzaskowskiego. – Będziemy o tym decydowali w szerszym gronie, bo mamy nadzieję, że nie tylko z partią Razem, z Unią Pracy, z PPS pójdziemy do tych wyborów, ale także z ruchami miejskimi, może też jeszcze zaskoczymy szerszą współpracą z innym ugrupowaniem – mówiła na początku grudnia na antenie Radia ZET o kandydacie lub kandydatce Lewicy w Warszawie posłanka Anna-Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy w Sejmie.

W niektórych miastach – jak w Krakowie – lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nawołuje do wystawienia jednego kandydata całej koalicji. Ale posłanka Daria Gosek-Popiołek z Razem poparła już kandydata niezależnego Łukasza Gibałę, który jest faworytem w sondażach. Swojego kandydata ma tam też KO. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach. Według nieoficjalnych informacji kluczowe decyzje dotyczące kandydatów w dużych miastach Koalicja ma podjąć na przełomie stycznia i lutego.