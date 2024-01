Marcin Wolski nie chce współpracować z TV Republika. "Coś we mnie pękło"

Twórca programu „W tyle wizji”, który nie będzie już emitowany w TVP Info, poinformował, że nie dołączy do projektu kontynuowania tego programu w TV Republika. Nowy program polityczno-satyryczny ma nosić tytuł „Polityka na deser” i będą w nim wstępowali, podobnie jak wcześniej w „W tyle wizji”: Dorota Łosiewicz, Krzysztof Feusette i Stanisław Janecki. Współpracy nie zaproponowano jednak Marcinowi Wolskiemu. — Jeśli chodzi o kontynuację „W tyle wizji” to nikt z producentów nie zwracał się do mnie z propozycją dołączenia do programu. Gdybym jednak nawet otrzymał propozycję ,to zdecydowanie bym ją odrzucił - powiedział Marcin Wolski w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Reklama

Marcin Wolski: Nie zamierzam służyć żadnej organizacji czy instytucji medialnej

Wolski poinformował, że nie będzie już współpracował z żadnymi mediami. - Coś we mnie pękło, choć nie zmieniam poglądów, jestem nadal centroprawicowym konserwatystą, ale nie zamierzam służyć żadnej organizacji czy instytucji medialnej - oznajmił.

Marcin Wolski ma własny kanał na You Tube, pisze też kolejne książki. "Być może powołam pewne przedsięwzięcie w internecie, rozmawiam w tej sprawie z kilkoma osobami. Nie wiem jeszcze, jaki to przybierze kształt, czy to będzie cykliczny komentarz polityczny, rozrywkowy. Bardzo chętnie kontynuowałbym rozmowy o historii i sztuce z panią Magdaleną Ogórek" - dodał.



Marcin Wolski: Stworzyliśmy propagandę gorszą niż w PRL

Po wyborach Wolski publicznie stwierdził, że PiS zaoferował w TVP propagandę przeznaczoną dla betonowego elektoratu PiS: „Mówię to jako współwinny: stworzyliśmy propagandę na gorszym poziomie niż lata 70. Zwyciężyła logika walki, logika stalinowska”. Przyznał też, że jest współwinny jej tworzenia: "Ten naród został po prostu upokorzony” - powiedział.