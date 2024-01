Szef KPRM: Prezydent nie musi być zwolennikiem ustaw, które podpisuje

Czytaj więcej Polityka Kwiatkowski: Mam wrażenie, że Dudzie nie powiedziano, że nie może już kandydować Patrząc w ostatnich dniach na aktywność prezydenta Dudy – między innymi na takie zaskakujące zachowania, jak udzielenie schronienia przestępcom – mam wrażenie, że nikt prezydentowi Dudzie nie powiedział, że nie może kandydować na trzecią kadencję. A uwija się z panem Mastalerkiem, jak chłop w ukropie - powiedział gość Michała Kolanki, senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

Grabiec zadeklarował, że najbardziej zaawansowane są obecnie prace nad ustawą o KRS. W związku z tym był pytany czy rząd będzie negocjował z prezydentem kształt tej ustawy.



- Nie, tutaj nie ma pola do negocjacji. To jest raczej kwestia konsultacji. Rząd ma tu swoje prawa, myślę, że powinniśmy posłuchać opinii prezydenta. Jeśli uwagi prezydenta nie będą naruszały istoty tej zmiany, która jest przecież programem rządu, przywracania praworządności, to można o nich dyskutować. Ale na negocjacje nie ma miejsca — stwierdził.



Grabiec przekonywał też, że konstytucja nie daje prezydentowi prawa, by wetował wszystkie przepisy, z którymi się nie zgadza.



- Myślę, że ustawy, które mają znaczenie ustrojowe wymagają otwartej dyskusji. Kwestie, które są elementem programu rządu, które są mocno tożsamościowe, nie będą przedmiotem jakichś szczególnych rozmów w Pałacu. To nie jest tak, że prezydent musi być zwolennikiem wszystkich rozwiązań zawartych w ustawach, które podpisuje. To nie jest tak, że prezydent jest jakimś kontrrządem i jak uważa, że rozwiązanie nie jest właściwe to powinien wetować każdą ustawę. To by znaczyło, że prezydent ma władzę wykonawczą w państwie, dotyczącą rządzenia, a rząd jest tylko organem, który przygotowuje ustawy. Prezydent interweniuje, zgodnie z konstytucją, wtedy jeśli coś głęboko narusza zasady współżycia społecznego, kwestie dotyczące przepisów konstytucyjnych. Na pewno nie jest tak, że prezydent może uznać, że jeśli jakieś jego rozwiązania, np. w ustawie o związkach partnerskich, nie są uwzględnione, to będzie wetował dla zasady - wyjaśnił.

Czy rząd będzie się stosował do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego?

Grabiec był też pytany o Trybunał Konstytucyjny. Szef KPRM przyznał, że "nie wydaje mu się żeby rząd był w stanie szybko go naprawić". - Natomiast projekt ustawy trzeba pokazać. Toczą się rozmowy z ekspertami — dodał.