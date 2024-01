Dla Rona DeSantisa drugie miejsce to kwestia wyborczego życia i śmierci. Gdyby wypadł gorzej niż Nikki Haley, to przyszłość jego kampanii wyborczej stanęłaby pod znakiem zapytania. Dlatego szczególnie mocno skupił się na prawyborach w tym stanie. Wykorzystywał wszelkie okazje do spotkań z wyborcami i wywiadów w mediach, wydał dziesiątki milionów dolarów na reklamę. Uzyskał poparcie gubernator Iowa, Kim Reynolds oraz prominentnego przywódcy kościoła ewangelickiego w Iowa, Boba Bandera Plaatsa. – Szykujemy się na długą kampanię. Idziemy do przodu – mówił w poniedziałek.

Zdobycie drugiego miejsca w Iowa było dla DeSantisa ogromnie ważne, bo trzecie byłoby zawodem i mogłoby utrudnić mu dalszą kampanię, zniechęcając jego wyborców i darczyńców.

– Rzucali w nas czym mogli. Nawet ogłosili wyniki zanim ludzie mieli szansę oddać głosy. A mimo wszystko, dzięki waszemu wsparciu, dobrze nam poszło w Iowa – mówił DeSantis po tym, gdy media ogłosiły, że zdobył drugie miejsce w prawyborach. DeSantis podkreślał, że jego kampania reprezentuje nadzieję Amerykanów na przyszłość.

Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ na kilka dni przed prawyborami w Iowa zaczęła w sondażach wypadać lepiej niż gubernator Florydy. Apelowała do wyborców, by głosowali na nią, jeżeli chcą „polityki bez odwetów i wendet”. Jej pozycja w sondażach rośnie od pierwszej debaty kandydatów republikańskich, w której wykazała się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki zagranicznej oraz wyważonym podejściem do kwestii społecznych dzielących Amerykanów. Haley duże nadzieje pokłada w prawyborach w New Hampshire, gdzie liczy nawet na wygraną. Komentatorzy podkreślają, że ułatwić jej to może wycofanie się z wyścigu wyborczego Chrisa Christiego. Spora część jego zwolenników może teraz poprzeć Nikki Haley. Wśród nich są nie tylko umiarkowani republikanie, ale również wyborcy niezależni, którzy — w przeciwieństwie do Iowa — w New Hampshire również będą mogli brać udział w republikańskich prawyborach.

Gratulując Trumpowi wygranej, Haley skrytykowała zarówno republikańskiego rywala, jak i Joe Bidena. – Obu brakuje wizji, bo obaj są pochłonięci przeszłością, śledztwami, wendetami. Ameryka zasługuje na coś lepszego – powiedziała Haley, dodając, że Ameryka potrzebuje przywódcy nowego pokolenia.