Czytaj więcej Komentarze Sprawa Kamińskiego i Wąsika: porucznik Borewicz dałby radę Akcja policji zorganizowana w celu pojmania Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim rozsierdziła pisarzy powieści kryminalnych i uruchomiła wyobraźnię reportażystów.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, stało się to za zgodą wiceszefa SOP Bartłomieja Hebdy. Do Pałacu weszło wówczas 14 funkcjonariuszy, którzy zatrzymali Wąsika i Kamińskiego.



Choć pojawiły się wątpliwości co do legalności tych działań SOP, jak mówił „Rzeczpospolitej” jeden z oficerów tej formacji, SOP powinien w ogóle odmówić wpuszczenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego, jako osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.



- To SOP decyduje o to kogo wpuszcza do osoby ochranianej a kogo nie — mówił oficer.



Prokuratura wszczyna śledztwo

Warszawska Prokuratura Okręgowa zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i Służby Ochrony Państw w związku z czynnościami, które zostały podjęte podczas zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim.