Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek po południu z żonami obu byłych szefów CBA. Po zakończeniu rozmów wygłosił oświadczenie. Poinformował, że na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zdecydował, że wszczyna „postępowanie ułaskawieniowe”.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika dla partii Jarosława Kaczyńskiego stała się elementem mobilizacji wyborców do walki o odzyskanie władzy. Prezes PiS zasugerował w trakcie Protestu Wolnych Polaków (tak partia nazwała swój wiec), że będą odbywać się kolejne takie demonstracje jak w czwartek, chociaż „ostateczna bitwa” ma odbyć się przy urnach wyborczych.

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth w rozmowie z Onetem powiedziała, że miasto ma informacje o przyjeździe ok. 400 autokarów z uczestnikami wiecu. Urzędnicy ocenili, że w zgromadzeniu uczestniczyło ok. 35 tysięcy osób. W ocenie organizatorów demonstracji frekwencja była znacznie większa. Rafał Bochenek, rzecznik PiS, z wiecowej sceny mówił o tym, że do Warszawy przyjechało 300 tys. osób. Przekaz ten powtarzali później inni politycy PiS, mimo że Bochenek po pewnym czasie stwierdził, że protestujących było jednak 200 tysięcy.

Dariusz Joński: Ilu uczestników marszu PiS? 35 tys. ani na wyrost, ani za mało

- Ja byłem niedaleko i muszę powiedzieć, że to było na ulicy Wiejskiej i przed Sejmem. Te szacunki w granicach 30-35 tys. moim zdaniem były realne — ocenił w Radiu Łódź Dariusz Joński, z Koalicji Obywatelskiej. — Ale nie chcę się kłócić o liczby — zastrzegł.